Ученые выяснили, что опухоли мозга могут «подбирать» удобное время для роста

Ученые из Вашингтонского Университета в Сент-Луисе выявили важную связь между циркадными ритмами — биологическими циклами, регулируемыми внутренними часами организма — и ростом глиобластомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Глиобластома является одной из самых агрессивных и трудноизлечимых опухолей головного мозга. Несмотря на широкое использование хирургии, облучения и химиотерапии, выживаемость пациентов остается низкой.

В отличие от большинства других типов рака, у которых циркадные ритмы нарушены, глиобластома сохраняет устойчивую циркадную активность. Ранее было показано, что выбор времени химиотерапевтического лечения в зависимости от циркадных ритмов может повысить его эффективность, что подтверждает важность взаимодействия между биологией опухоли и временем суток.

Одним из факторов, регулируемых циркадными ритмами, являются глюкокортикоиды — препараты, часто применяемые для уменьшения воспаления и отека мозга у пациентов с глиобластомой. Однако роль циркадных ритмов в их воздействии на опухоль оставалась неясной.

В рамках нового исследования ученые использовали модели клеток человека и мышей с глиобластомой для анализа влияния ежедневной глюкокортикоидной сигнализации на рост опухоли и циркадную синхронизацию. Результаты показали, что введение глюкокортикоидов усиливает пролиферацию опухоли, если оно происходит в определенные циркадные фазы. В частности, воздействие на минимальный уровень экспрессии циркадного гена Per2 способствовало росту опухоли, в то время как на пиковые фазы — подавляло его.

Кроме того, дефицит глюкокортикоидных рецепторов в клетках глиобластомы ослаблял зависимость роста опухоли от времени суток. Анализ тканей пациентов также показал, что высокая активность глюкокортикоидных рецепторов в опухолях связана с повышенным риском летального исхода.

Исследование подчеркивает значимость циркадных ритмов и глюкокортикоидной сигнализации в прогрессировании глиобластомы. По словам ученых, полученные результаты могут поспособствовать разработке новых методов хронотерапии для борьбы с раком.

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