В России нашли способ борьбы с опухолью мозга, от которой погибли Фриске и Заворотнюк

В РНИМУ им. Пирогова придумали, как подавить устойчивость опухоли мозга к лечению с помощью сфокусированного ультразвука и малых интерферирующих РНК. Они подавляют экспрессию белка, который отвечает за рост опухоли. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории синтетических нейротехнологий Научно-исследовательского института трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Татьяна Абакумова.

Глиобластома – самая распространенная и агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 49% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Вероятность рецидива данной опухоли составляет более 80%, и только 5% людей с глиобластомой выживают в течение пяти и более лет. Ранее актриса Анастасия Заворотнюк и певица Жанна Фриске умерли после того, как у них были диагностированы опухоли мозга. Заворотнюк умерла в мае этого года, а Фриске ушла из жизни в 2015 году.

«Это вызов для врача и исследователя, большая комплексная проблема: опухоль сложно удалить целиком, она инвазивно и агрессивно растет, после химио- и радиотерапии остаются резистентные клетки, а иммунотерапия тоже работает не всегда. Все это приводит к рецидиву. Современный взгляд на терапию в том, что необходимо воздействие на различные мишени, которые помогают опухоли выжить. Мы надеемся стать частью этого решения», – рассказала Абакумова.

Ученые в том числе заняты поиском мишеней в опухолевых клетках, которые отвечают за устойчивость к существующим методам лечения. Например, существует препарат темозоломид, который применяется для терапии глиом, но опухолевые клетки не всегда реагируют на него, что приводит к вторичному росту опухоли после удаления.

«Мы обнаружили белок ганкирин, который отвечает за агрессивный рост опухоли и ее прорастание в нормальные ткани. Если подавить этот белок, то клетки лучше реагируют на темозоломид. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы лекарство достигло головного мозга, где оно сможет эффективно работать. Это вторая часть работы, которая включает в себя методы доставки лекарства с помощью сфокусированного ультразвука», – рассказала Абакумова.

Необходимо, чтобы препарат накопился в эффективной терапевтической концентрации, при которой опухолевые клетки либо начнут отвечать на лечение, либо будут умирать, либо уменьшать свой рост. Чтобы это произошло, препарат должен пройти через гематоэнцефалический барьер. Это физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой, который защищает мозг от циркулирующих в крови веществ, в том числе и лекарств. Использование сфокусированного ультразвука временно открывает барьер, через определенное время эти контакты в сосудах закрываются, и барьер снова выполняет свою защитную функцию.

«Мы используем малые интерферирующие РНК (миРНК), чтобы подавить экспрессию белка в клетках. Это приводит к тому, что опухолевые клетки перестают вырабатывать белок. Также мы повышаем их восприимчивость к темозоломиду. Мы доставляем малые интерферирующие РНК в головной мозг с помощью сфокусированного ультразвука и наночастиц, которые защищают наши РНК от деградации в крови. Для открытия ГЭБ в кровь вводятся специальные микропузырьки, они под действием ультразвука расшатывают клетки сосудов. Это позволяет миРНК достичь головного мозга и эффективно подавить экспрессию белка, делая опухоль восприимчивой к лечению», – заключила Абакумова.

Проект поддержан грантом РНФ.

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