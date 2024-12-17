Раскрыта тайна долголетия планетарных дисков в ранней Вселенной

Международная группа исследователей из Европейского космического агентства, НАСА и Национального научного фонда США, используя телескоп Джеймса Уэбба, доказала, что диски, из которых формируются планеты, в ранней Вселенной существовали гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal (AJ).

Ученые обратили свое внимание на Маленькое Магелланово Облако — карликовую галактику, расположенную недалеко от Млечного Пути. В звездном скоплении NGC 346 они обнаружили, что молодые звезды, несмотря на недостаток тяжелых элементов, по-прежнему окружены дисками, формирующими планеты, даже на поздних стадиях своего существования — в возрасте от 20 до 30 миллионов лет. Это намного дольше, чем ожидалось: согласно прежним моделям, такие диски должны исчезать уже через два-три миллиона лет.

Результаты исследования подтверждают необходимость пересмотра моделей зарождения планет в ранней Вселенной. Долговечность дисков вокруг этих звезд свидетельствует о том, что планеты могли иметь больше времени для роста и эволюции.

Ученые предполагают две возможные причины: либо в средах с низким содержанием тяжелых элементов звезды дольше удерживают свои диски, либо они изначально формировались из более крупных облаков газа, что обеспечивало наличие более массивных и устойчивых дисков.

Ранее ученые выяснили, что жизнь может существовать в космосе без планет.