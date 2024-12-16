Жизнь может существовать в космосе без планет, выяснили ученые

Ученые из Гарвардского университета и Эдинбургского университета поставили под сомнение общепринятое представление о том, что жизнь возможна только на планетах. Исследователи считают, что экосистемы могут самостоятельно создавать условия, необходимые для своего выживания, даже в вакууме космоса. Об открытии сообщает портал Universe Today (UT).

Планеты обеспечивают для жизни комфортную среду с жидкой водой, защитой от радиации и подходящими температурами. Однако авторы нового исследования предполагают, что биологически генерируемые структуры (например, защитные биооболочки) могут выполнять те же функции и заменять роль планет.

Некоторые организмы,например, морские водоросли и бактерии, умеют создавать барьеры, которые поддерживают давление и температуру, необходимые для существования жидкой воды. Также они используют органические материалы для защиты от внешней среды. Подобные процессы могут происходить и в условиях космического вакуума.

Согласно расчетам, защитные биоструктуры могут существовать на расстоянии от одной до пяти астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца) и способны поддерживать внутренние условия, пригодные для фотосинтеза и выживания. Кроме того, они способны защищать от избыточного ультрафиолетового излучения и регулировать внутренние химические процессы.

Исследователи отмечают, что жизнь, способная создавать такие структуры, может существовать за пределами традиционных обитаемых зон вокруг звезд. Это означает, что эволюция в условиях космоса может идти по совершенно иным путям, чем на Земле.

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