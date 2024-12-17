Ученых озадачил возраст колец Сатурна

Ученые из Института наук в Токио и Французского национального центра научных исследований обнаружили, что знаменитые кольца Сатурна, несмотря на их современный вид, могут быть такими же древними, как и сама Солнечная система. Это открытие ставит под сомнение прежние теории, предполагавшие, что кольца появились всего лишь 100–400 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Раньше предполагалось, что микрометеориты, которые постоянно сталкиваются с кольцами Сатурна, должны были оставить на них много пыли за миллиарды лет. Однако новая теоретическая модель показала, что при столкновениях с высокоскоростными микрометеоритами поверхность льда испаряется, а загрязняющие частицы уносятся в космос или притягиваются магнитным полем Сатурна. Этот процесс помогает кольцам сохранять свою «молодость».

«Нас удивило, что внешний вид колец не соответствует их возрасту», — сообщил планетолог Рюки Хедо, соавтор исследования.

Авторы считают, что если кольца возникли миллиарды лет назад, то это существенно облегчает понимание природы их происхождения. В начале формирования Солнечной системы из-за хаотичных столкновений могло образоваться облако обломков, ставшее основой для колец.

Результаты исследования также ставят под сомнение прогнозы о быстром исчезновении колец. Ранее считалось, что они распадутся в течение 100 миллионов лет, но теперь есть основания полагать, что механизм «очистки» может значительно продлить их существование.

Ранее ученые случайно запечатлели взрыв черной дыры.