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Ученые случайно запечатлели взрыв черной дыры

Astronomy & Astrophysics: впервые получен снимок взрыва черной дыры

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EHT Collaboration, Fermi-LAT Collaboration, H.E.S.S. Collaboration, MAGIC Collaboration, VERITAS Collaboration, EAVN Collaboration

Команда ученых со всего мира направила свои телескопы на галактику М87, чтобы впервые получить детальное изображение тени сверхмассивной черной дыры. Но во время этих наблюдений астрономам удалось зафиксировать нечто неожиданное: мощную гамма-вспышку, вызванную активностью черной дыры. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

М87 находится примерно в 55 миллионах световых лет от Млечного Пути. Ее центральная черная дыра активно поглощает вещество из окружающего облака газа и пыли. Эта активность сопровождается выбросом мощных астрофизических джетов — струй плазмы, вырывающихся из полюсов черной дыры.

Считается, что джеты формируются благодаря взаимодействию материи с магнитным полем черной дыры. Часть вещества из аккреционного диска, вращающегося вокруг дыры, ускоряется вдоль магнитных линий и выбрасывается в пространство с околосветовыми скоростями. Иногда в эти джеты попадают «пузырьки» материи, которые разгоняются до экстремально высоких энергий, создавая вспышки гамма-излучения. Такие события предсказать невозможно — их можно лишь случайно зафиксировать.

Гамма-вспышка, которую обнаружили ученые, была зарегистрирована впервые за более чем десятилетие.

«Изображение вспышки позволило нам точно определить размеры области, ответственной за гамма-излучение,» — сообщил астрофизик Джакомо Принсипе из Университета Триеста, один из соавторов исследования.

Зафиксированная вспышка длилась три дня, а ее источник оказался чрезвычайно малым — размером около 10 диаметров черной дыры.

«Это показывает сложную структуру области вспышки, которая ведет себя по-разному в зависимости от длины волны наблюдений,» — добавил астрофизик Даниэль Мазин из Токийского университета, другой соавтор работы.

Интересно, что асимметрия кольца света вокруг черной дыры изменилась в момент вспышки: некоторые участки стали ярче, а другие — тусклее. Это указывает на связь между гамма-вспышкой и строением окрестностей черной дыры, но природа этой связи пока остается загадкой.

«Как и где частицы ускоряются в джетах сверхмассивных черных дыр — один из главных вопросов астрофизики,» — добавил Мазин.

Новые данные помогут протестировать теории происхождения вспышек и углубить наше понимание процессов, происходящих вблизи горизонта событий.

Ранее ученые раскрыли тайну формирования больших галактик.

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