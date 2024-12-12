Россиянке по ошибке удалили 16 зубов, она добилась компенсации

Жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи и получила компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года 55-летняя хабаровчанка обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения зубов и протезирования ротовой полости. Оценив ситуацию, врач принял решение удалить пациентке 16 зубов. В замен них женщина получила протезы. Но новые «зубы», как показала экспертиза, не соответствовали ее физиологическим особенностям. Через время ее состояние усугубилось: возникли осложнения и сильные боли. Она обратилась в другую медицинскую организацию, где ей сказали, что потребность в удалении столь значительного числа зубов отсутствовала, а способ лечения и протезирования не соответствовали показаниям пациентки.

Женщина пошла в суд, где ее поддержала прокуратура. Суд согласился с требованиями заявительницы к ответчику и взыскал с последнего денежные средства, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1 млн рублей.

Ранее пациент обвинил удалившего ему 18 здоровых зубов стоматолога в наживе.