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«Роскосмос» и NASA планируют создать универсальные стыковочные модули

«Роскосмос» и NASA ведут переговоры о создании универсальных стыковочных модулей

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что «Роскосмос» и американская NASA ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей. Его слова приводит РИА Новости.

«В интересах безопасности мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите — это самое дорогое», — говорится в сообщении.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы в случае аварийных или иных непредвиденных ситуаций американские и российские корабли могли бы стыковаться друг с другом.

«Здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу», — отметил он.

До этого Юрий Борисов заявил, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» многим «попортила нервы», но эту «строптивую девушку» смогли запустить. 11 апреля «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам.

Ранее Путин прокомментировал запуск ракеты «Ангара-А5».

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