После продления программы перекрестных полетов «Роскосмос» и NASA продолжили работу

НАСА и «Роскосмос» намерены продолжать программу перекрестных полетов к МКС. Об этом сообщил руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что после миссии Кима на российском корабле в феврале 2025 года перекрестные полеты не прекратятся.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов», — сказал Бауэрсокс, отметив, что это важно как для России, так и для Америки.

Американский чиновник назвал одной из причин, по которым соглашения пока не заключены — неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner, в надежности которого «Роскосмос» пока недостаточно уверен.

В феврале стало известно, что США планируют продолжать сотрудничество с Россией по МКС. По словам главы NASA Билла Нельсона, РФ и США вместе построили космическую станцию.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.