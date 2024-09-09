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После продления программы перекрестных полетов «Роскосмос» и NASA продолжили работу

NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС

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NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

НАСА и «Роскосмос» намерены продолжать программу перекрестных полетов к МКС. Об этом сообщил руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что после миссии Кима на российском корабле в феврале 2025 года перекрестные полеты не прекратятся.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов», — сказал Бауэрсокс, отметив, что это важно как для России, так и для Америки.

Американский чиновник назвал одной из причин, по которым соглашения пока не заключены — неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner, в надежности которого «Роскосмос» пока недостаточно уверен.

В феврале стало известно, что США планируют продолжать сотрудничество с Россией по МКС. По словам главы NASA Билла Нельсона, РФ и США вместе построили космическую станцию.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.

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