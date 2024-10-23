В США и КНР планируют приступить к изучению грунта с обратной стороны Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с представителями Китайской народной республики (КНР) о возможности изучения американскими учеными образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил администратор NASA Билл Нельсон агентству Reuters.

«NASA и китайские официальные лица ведут переговоры о том, чтобы позволить американским ученым проанализировать породу, собранную Китаем на обратной стороне Луны», — заявил Нельсон.

Администратор NASA добавил, что, по его мнению, переговоры завершатся «позитивно», и Китай согласится предоставить доступ к образцам.

Сам Китай до этого предлагал ученым различных стран принять участие в изучении грунта с обратной стороны Луны, однако публично заявил о том, что сотрудничество Китая с NASA ограничено действующим в США законом.

Как пишет Reuters, Нельсон заверил американских конгрессменов в том, что переговоры о передаче США грунта с Луны от Китая для изучения не представляют угрозу национальной безопасности США.

2 июня китайский космический аппарат «Чанъэ-6» прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли, после чего впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

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