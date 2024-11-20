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Создан новый способ выращивания органов из стволовых клеток

USC: запрограммировать рост искусственных органов могут особые рецепторы

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Ученые из США и Великобритании научились управлять плотностью и расположением клеток в искусственно созданных органах с помощью особых рецепторов NOTCH. Об этом сообщается на сайте Университета Южной Калифорнии (USC).

Исследователи объяснили, что природа добилась огромного разнообразия тканей и органов через манипуляции цепочками генов и плотностью клеток. Вдохновляясь естественными механизмами формирования органов, ученые адаптировали эти стратегии в лабораторных условиях.

Ключевым элементом работы стало использование искусственных рецепторов, имитирующих белки семейства NOTCH, которые отвечают за взаимодействие клеток и тканей. Вводя генетические инструкции в стволовые клетки мышей, они установили прямую зависимость работы синтетических рецепторов от плотности клеточного расположения.

Ученые успешно запрограммировали клеточные «узоры», добившись создания многоуровневых структур органов с помощью генных манипуляций и искусственных NOTCH. По словам исследователей, инновационный метод, позволяющий контролировать рост клеточных скоплений, открывает новые возможности для создания синтетических тканей и органов, пригодных для пересадки.

Ранее трансплантолог рассказал, можно ли выращивать сердца для пересадки в телах свиней.

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