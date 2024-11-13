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Трансплантолог рассказал, можно ли выращивать сердца для пересадки в телах свиней

Трансплантолог Готье: направление ксенотрансплантации в России должно развиваться

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Пересадка людям сердец, выращенных в свиньях, связана с высоким риском отторжения тканей и необходимостью мощной иммуносупрессии. Однако редактирование генома свиньи потенциально может устранить эти недостатки. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Врач отметил, что оба пациента в США, которые уже прошли экспериментальную ксенотрансплантацию (пересадку свиного сердца), умерли от цитомегаловируса свиньи на фоне мощной иммуносупрессии. Поэтому сейчас ученым нужно научиться избавляться от вирусов свиньи, и пока они не научатся это делать, вряд ли нужно продолжать эксперименты. Однако, по мнению Готье, российские ученые не должны закрывать это направление. В отдаленной перспективе решить эти проблемы поможет редактирование генома животного.

Специалист добавил, что в России пока не исчерпан трансплантационный ресурс – количество донорских органов и тканей, годных для пересадки. Поэтому первоочередной задачей должно стать повышение доступности отечественной трансплантологии.

«Сейчас же нам нужно ставить акцент на должный уровень развития трансплантационных программ и донорства в регионах страны – это более реальные амбиции и более полезные, если так можно выразиться», – уточнил Готье.

Академик добавил, что столичное здравоохранение грамотно организовало развитие посмертного донорства органов. В этом плане Москва выходит на среднеевропейские показатели.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

Ранее ученые оценили эффективность сердечно-легочной реанимации от случайных прохожих.

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