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Орбиты планет в нашей системе могли быть сформированы вторгшейся планетой

UT: вторжение планеты могло изменить орбиты Солнечной системы

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NASA, ESA, Leah Hustak (STSCI), Ralf Crawford (STSCI)

Ученые из Университета Торонто предположили, что массивная планета, пролетевшая через Солнечную систему миллиарды лет назад, могла кардинально изменить орбиты ее планет. Об открытии сообщает портал Universe Today (UT).

На начальном этапе формирования Солнечной системы все планеты двигались по почти круговым плоским орбитам. Но со временем гравитационные взаимодействия привели к изменениям в эксцентриситете (степени вытянутости) орбит и их наклоне. Некоторые объекты, возможно, даже были выброшены за пределы Солнечной системы.

Ученые ранее уже фиксировали сторонние объекты, посетившие Солнечную систему. К ним относится, к примеру, Оумуамуа — небольшой астероид, впервые замеченный в 2017 году.

Новое исследование предполагает, что гораздо более массивный объект мог пересечь нашу Солнечную систему на этапе формирования и оказать значительное влияние на ее устройство. Такой объект, пролетевший на расстоянии менее 20 астрономических единиц от Солнца (примерное расстояние от Солнца до Урана) и с небольшой скоростью (менее 6 км/с), мог бы объяснить особенности орбит газовых гигантов.

Компьютерные симуляции показывают, что вероятность события составляет около 1%. Хотя это и кажется небольшим, такие шансы все же выше, чем у других существующих теорий. Теперь задача ученых — найти дополнительные доказательства гипотезы и определить, могли ли подобные события происходить и в других звездных системах. Если предположение окажется верным, оно может изменить наше понимание ранней истории Солнечной системы.

Ранее астрономы рассказали, как увидеть один из лучших метеорных потоков года.

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