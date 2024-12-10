Астрономы рассказали как увидеть один из лучших метеорных потоков года

2024 год завершится впечатляющим астрономическим явлением — метеорным потоком Геминиды. Его пик придётся на ночь с пятницы на субботу, 13–14 декабря. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Метеорный поток — это явление, при котором в ночном небе наблюдается множество метеоров, «падающих звезд», появляющихся из одного и того же участка неба. Оно происходит, когда Земля проходит через шлейф пыли и мелких частиц, оставленных кометой или астероидом.

В декабре, несмотря на почти полную Луну, у наблюдателей будет шанс насладиться метеорным потоком Геминиды. Пик его активности приходится на 6:00 по московскому времени 14 декабря. Максимальное количество метеоров при этом может достигнуть 120 в час.

Считается, что Геминиды активны с 1862 года. При этом за последние десятилетия он стал только ярче, превзойдя даже поток Персеиды.

Чтобы увидеть метеоры, ученые советуют выбрать место вдали от городских огней с открытым горизонтом. Наилучшее время — предрассветные часы. Наблюдать поток можно невооруженным взглядом, а для того, чтобы заснять, нужно использовать камеру с широкоугольным объективом на штативе и автоматическим интервалом съёмки. Для получения фото метеоров в профиль, астрономы советуют направить камеру под углом 45–90 градусов от источника потока.

Геминиды — не единственный поток декабря. В этот период активны также Тауриды и Урсиды, но Геминиды являются самым зрелищным из них.

Метеорные потоки — не только красивое явление, но и возможность для астрономов изучить состав комет и астероидов, чтобы лучше понять устройство Солнечной системы.

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