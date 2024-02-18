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Герпес повышает относительный риск деменции в два раза

Daily Mail: вирус простого герпеса может повышать риск деменции в два раза

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Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции обнаружили, что люди, инфицированные вирусом простого герпеса, в два раза чаще заболевают деменцией по сравнению с теми, кто никогда не был заражен этим вирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Считается, что от 50 до 80% взрослого населения США инфицированы вирусом простого герпеса. Он остается в организме в дремлющем состоянии, но в периоды ослабления иммунной системы (при жаре, переохлаждении, простуде, стрессе) вирус может вызывать высыпания, также известные как «простуда на губах».

Исследователи обнаружили, что люди, инфицированные вирусом простого герпеса, имели в два раза больше шансов заболеть любой формой деменцией по сравнению с теми, у кого нет вируса. Хотя исследование носило наблюдательный характер и не может доказать причинно-следственную связь, оно согласуется с предыдущими научными работами.

Считается, что вирус может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера, поскольку его фрагменты вируса в организме на всю жизнь. Есть некоторые свидетельства того, что они попадают в мозг, где вызывают образование бляшек белков бета-амилоида и тау, которые характерны для деменции.

Ранее врач заявил, что алюминиевая посуда может повышать риск болезни Альцгеймера.

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