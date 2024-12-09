Психиатр рассказал про два метода «цыганского» гипноза

Человека можно загипнотизировать и без его согласия, если применять правильные методы гипноза. Например, эриксоновский и императивный гипноз часто используют мошенники, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

«Эриксоновский гипноз — это неклассический метод. Во время беседы психотерапевт подстраивается под состояние пациента, «зеркалит» позу, положение рук и выражение лица, вызывает у пациента определенные образы и переживания. Постепенно у пациента возникает доверие к врачу, и его внимание переключается на образные представления и воспоминания. Вы задаете наводящие вопросы, которые помогают развить трансовое состояние. В этот момент можно проводить внушение», — рассказал врач.

По словам Мирзабекяна, в трансовом состоянии человеку можно внушить различные мысли, например, что в самолете не страшно лететь.

«Эриксоновский гипноз имеет множество применений и похож на «цыганский». Еще они могут применять императивный или эмоционально-стрессовый гипноз. У нас работала медсестра, которая столкнулась с таким гипнозом. Однажды рядом с ней остановилась машина, из которой выскочила женщина-цыганка. Она начала кричать: «Вижу, вижу у вас дома гроб!» Она запугивала медсестру, говоря, что та скоро погибнет, если немедленно не сядет в машину. Все закончилось хорошо, но иногда люди поддаются такому воздействию и делают то, что им говорят», — заключил доктор.

Ранее ученый назвал проблему нейроимплантов, которая не позволяет создать долговечный нейроинтерфейс.