Названа проблема нейроимплантов, которая не позволяет создать долговечный нейроинтерфейс

Илон Маск заявил, что занимается вживлением чипов с большим количеством электродов не только животным, но и людям. Однако основная проблема таких экспериментов заключается в том, что каждые две-три недели чипы нужно менять. Это не позволяет создать настоящий нейроинтерфейс, рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев.

«К сожалению, они не публикуют своих результатов в научных журналах. Это может быть как в случае того, что они не получили прорыва, так и в противоположном. Поэтому одному богу известно, что они там делают. Самая большая проблема — это биосовместимость. Электроды довольно быстро обрастают тканью внутри мозга, две–три недели работают, а потом перестают, и их надо вынимать. Возможно, они как-то улучшили ситуацию», – рассказал Лебедев.

По его словам, если они решили эту проблему, то это позволит сделать нейроинтерфейс.

«Они могут получить информацию от нейронов, которую можно будет как-то декодировать. Скажем, когда у меня 10 нейронов, — информации мало, когда сто, тысяча – тоже мало. А вот когда 100 тысяч, – то уже можно будет сделать нейроинтерфейс. Тогда мы получим нейропротезы, которые получают очень качественную информацию от мозга, приближаются к биологической функции», – рассказал ученый.

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