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Ученые научились делать из пластика мыло и скрабы

MIT: ученые научились делать косметику и другие полезные вещи из пластика

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Shutterstock

Ученые из США разработали уникальную методику по производству микрочастиц пластика из биоразлагаемых полимеров, чтобы их использовать в производстве мыла, моющих средств и косметики. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

Отмечается крайне важная характеристика таких предметов — при попадании в окружающую среду эта продукция быстро разрушается микробами. Таким образом ученые решают сразу две актуальные экологические проблемы, такие как очистка планеты от уже накопленного пластикового мусора, а также создание материалов, которые легко утилизируются, не создавая подобный мусор.

Как отмечает MIT, частицы из одного из новых полимеров хорошо подошли для изготовления скрабов, кремов и средств для удаления косметики. Еще один вариант биоразлагаемого полимера был применен для изготовления микрочастиц, которые могут доставлять витамины и нутриенты в кожу и другие ткани тела человека. На разработку уже обратили внимание известные мировые производители косметики. Запланированы совместные тестирования с участием добровольцев.

До этого ученые из Медицинской школы Кека при Калифорнийском университете выяснили, что химические вещества ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения), которые могут содержаться в пластиковых упаковках и косметике, могут нарушать работу генов-регуляторов сна.

Ранее в косметике Егора Крида обнаружили брак.

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