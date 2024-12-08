В косметике Егора Крида обнаружили брак

У бренда косметики певца Егора Крида EK COSMETICS нашли брак. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, покупатели жалуются на жидкий спрей для волос стоимостью 600 рублей. Они недовольны тем, что у продукта слишком густая консистенция, как у крема или бальзама. Также клиенты обратили внимание на дозаторы, которые якобы дешевые и ломаются после нескольких применений. Поклонники предположили, что проблема связана с массовым браком.

SHOT добавил, что клиенты также недовольны качеством спрея. К примеру, одна из покупательниц жаловалась, что в составе спрея много химикатов, которые сушат волосы, а не увлажняют.

2 декабря Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Крид заработал больше 40 млн рублей на продаже косметики под брендом EK COSMETICS на одном из российских маркетплейсов.

По данным канала, музыкант продал свыше 34 тыс. товаров по средней цене 1 тыс. 194 рублей. Таким образом, Крид выручил за проданную косметику чуть больше 40 млн 500 тыс. рублей за три месяца.

Ранее комик Амарян вспомнил, что заработал на автомойке 120 рублей за два дня.