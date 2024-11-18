Химикаты в составе пластика вызывают нарушения сна, выяснили ученые

Ученые из Медицинской школы Кека при Калифорнийском университете установили, что химические вещества ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) в составе пластиковых упаковок и косметики могут нарушать работу генов-регуляторов сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Advances.

В ходе научной работы группа специалистов проанализировала данные 144 участников в возрасте от 19 до 24 лет. Испытуемых попросили предоставить образцы крови для оценки содержания в организме перфторалкильных и полифторалкильных соединений. Это синтетические вещества, которые используются при производстве многих повседневных предметов (посуды, контейнеров для еды, одежды, косметики и бытовой химии).

Особое внимание исследователей привлекли четыре типа ПФАС, которые оказывали наиболее заметное влияние — PFDA, PFHxS, PFOA и PFOS. Молодые люди с высокой концентрацией этих химикатов в крови чаще испытывали трудности с засыпанием, способностью непрерывно спать ночью и сохранять бодрость днем.

Кроме того, ученые выявили семь генов, активность которых изменяется под воздействием ПФАС. Среди них особенно выделяется ген HSD11B1, регулирующий выработку кортизола — гормона, играющего ключевую роль в цикле сна и бодрствования.

ПФАС, также известные как «вечные химикаты» попадают в организм через потребительские товары, пищу и воду. Их способность разлагаться крайне медленно делает их опасными как для человека, так и для окружающей среды, где они могут сохраняться десятилетиями.

Ранее ученые выяснили, что дневной сон снижает уровень сахара в крови.