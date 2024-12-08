Названа неожиданная опасность ароматических свечей

Ученые из Университетского колледжа Корка и Университета Голуэя установили, что ароматические свечи выделяют летучие органические соединения (ЛОС) и токсичные газы, потенциально способные разрушить здоровье. Результаты исследования опубликованы в Indoor Environments.

Ученые провели исследование качества воздуха в 14 домах в Голуэе (Ирландия). В ходе эксперимента исследователи измеряли концентрацию пяти загрязняющих веществ, включая углекислый газ (CO2) и частицы размером менее 2,5 микрометров (PM2,5), которые могут проникать в легкие и представляют опасность для здоровья. Также фиксировались температура и влажность воздуха в двух комнатах.

Для более точных результатов в каждой комнате были установлены приборы для измерения загрязнения на уровне метра от пола и источников вентиляции (окон, вентиляционных отверстий). Жители домов также вели дневники, фиксируя свои бытовые действия, такие как приготовление пищи, открытие окон, зажигание свечей и уборка.

Результаты показали, что такие действия, как зажигание свечей, курение и закрытие вентиляционных отверстий, могут существенно ухудшать качество воздуха. Например, парафиновые свечи, даже при комнатной температуре, выделяют газы, способные вызвать головокружение, тошноту, а при высоких концентрациях — рак.

При горении свечей в воздух также выбрасывались угарный газ, диоксид серы и оксид азота, концентрация которых в закрытых помещениях могла превышать безопасные нормы ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в 15 раз.

Кроме того, исследования выявили в ароматических свечах опасное вещество — формальдегид, который является сильным канцерогеном. Оказалось, что концентрация этого вещества в воздухе после зажигания одной свечи может в пять раз превысить безопасный уровень.

Ученые отмечают, что более экологичными считаются свечи из соевого или пчелиного воска, однако и они могут выделять летучие органические соединения (ЛОС). Особенно опасны ароматизаторы, содержащие фталаты, которые негативно влияют на репродуктивную систему и когнитивные функции человека.

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