Собаки могут учуять рак у своих собратьев, выяснили ученые

Британские ученые из Бристольского университета доказали, что собаки могут обнаруживать определенные виды рака по запаху у своих сородичей. Исследование опубликовано в журнале Veterinary and Comparative Oncology (VCO).

В рамках проекта специалисты натренировали двух кокер-спаниелей и лабрадора обнаруживать уротелиальную карциному мочевого пузыря у других собак по запаху мочи.

Карционома считается наиболее распространенным видом злокачественной опухоли мочевого пузыря у собак, составляя почти 2% всех зарегистрированных случаев рака.

Для постановки окончательного диагноза необходимо гистопатологическое исследование образца биопсии. Это инвазивная, дорогостоящая и занимающая время процедура.

Результаты тестов показали, что рак мочевого пузыря у собак имеет отчетливый запах, которые обученные питомцы быстро обнаруживать онкологическое заболевание с чувствительностью до 90% и специфичностью (скоростью определения положительных образцов) до 95%.

«Когда опухоли все-таки диагностируют, болезнь часто находится на поздней стадии. Поэтому существует большая потенциальная ценность в новом, раннем, дешевом, быстром и неинвазивном диагностическом тесте, который может открыть возможности для более раннего вмешательства, чем это возможно в настоящее время», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые вылечили сотни кошек и собак от неизлечимого рака с помощью стволовых клеток.