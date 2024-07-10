Экспериментальная терапия избавила собак и кошек от неизлечимого рака

Стволовые клетки помогли излечить собак и кошек от тяжелых форм рака, которые считаются неизлечимыми. Об этом сообщает Национальный университет Сингапура (NUS).

Ученые модифицировали стволовые клетки для прямой доставки лекарств в опухоль. Их протестировали на сотне животных (собак и кошек) с перианальной аденомой, метастазами в легких, саркомой и другими видами рака. Большинство из них отреагировали на лечение. Некоторые полностью избавились от признаков опухоли и вышли в ремиссию.

Также у животных повысилось качество жизни и было меньше побочных эффектов, чем при химиотерапии. Это связано с тем, что обычное лечение рака повреждает как клетки опухоли, так и клетки пациента. Новая терапия действовала только на опухоль.

Модифицированные стволовые клетки содержали препарат, который в опухоли превращался в 5-фторурацил. Это вещество уничтожало раковые клетки. Также клетки помогли иммунитету распознать и уничтожить опухоль.

Ученые надеются начать первую фазу клинических испытаний на людях в конце 2025 года.

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