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Ученые выяснили, как изменение климата отразится на темпах смертности в XXI веке

NatCom: к 2100 году в мире возрастет число летальных исходов, связанных с жарой

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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые из немецкого Института химической экологии Общества Макса Планка (MPICE) предупредили о значительном увеличении числа смертей в результате изменения климата и загрязнения воздуха к концу XXI века. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В своем исследовании, основанном на компьютерном моделировании, ученые использовали данные о прогнозах изменения температуры и уровне загрязнения воздуха с 2000 года.

По их мнению, к концу XXI века эти факторы могут стать причиной 30 миллионов дополнительных летальных исходов. Руководитель группы исследователей Андреа Поццер из Института химии Макса Планка отметил, что ежегодная смертность может вырасти до 19,5 миллиона человек.

Исследование показало, что загрязнение воздуха может увеличить общую смертность в пять раз, а изменения температуры — в семь. Ученые также предположили, что к 2100 году около 20% населения планеты будут вынуждены адаптироваться к экстремальным температурным колебаниям.

Ранее ученые обучили ИИ находить скрытые климатические опасности.

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