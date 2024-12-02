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Ученые обучили ИИ находить скрытые климатические опасности

NatComms: создана нейросеть для выявления температурных аномалий в метеоданных

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Depositphotos

Международная группа ученых из Германии, Великобритании и Испании разработала программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения скрытых климатических угроз. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда обучила нейросеть на данных 30 тыс. европейских метеостанций, измеряющих температуру, уровень осадков и другие показатели.

Используя ИИ, группа реконструировала наблюдения за экстремальными климатическими явлениями в Европе — чрезвычайно теплыми и чрезвычайно холодными днями и ночами.

Результаты работы ИИ оценили путем сравнения с подобными симуляциями повторного анализа с использованием общепринятых методов, таких как среднеквадратическая ошибка, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который указывает на степень связи между независимой переменной и зависимой переменной (он обобщает известный коэффициент Пирсона R, но включает нелинейные зависимости) и многое другое.

Исследователи обнаружили, что их способ глубокого обучения, который они называют CRAI (искусственный интеллект для реконструкции климата), превзошел несколько методов интерполяции.

CRAI продемонстрировал способность реконструировать прошлые экстремальные события и выявлять пространственные тенденции в интервалах времени, не охваченных так называемыми «наборами данных повторного анализа». Климатический повторный анализ заполняет пробелы в базах данных наблюдений, используя климатическую модель вместе с имеющимися наблюдениями.

Кроме того, CRAI нашел ранее неизвестные европейские экстремальные явления, например, холодные периоды, такие как в 1929 году, и волны тепла, включая жару 1911 года. Из-за скудности данных о таких экстремальных явлениях существовали лишь отрывочные свидетельства.

Ранее ученые обучили ИИ предсказывать вспышки диареи по всему миру.

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