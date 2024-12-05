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Появились кадры пуска в космос ракеты-носителя «Союз – 2.1б»

Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты «Союз – 2.1б» с космодрома «Плесецк»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры запуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома «Плесецк». Видео размещено в официальном Telegram-канале ведомства.

«Космически красиво», — говорится в сообщении министерства.

Вечером 4 декабря российские Воздушно-космические силы успешно запустили с космодрома «Плесецк» ракету-носитель «Союз – 2.1б» с космическим аппаратом оборонного значения.

В Минобороны России сообщили, что «Союз-2.1б» в расчетное время был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Аналогичный запуск до того был проведен 31 октября: запущенный с космодрома в Плесецке Архангельской области на ракете «Союз-2.1а» военный спутник был также успешно выведен на орбиту.

Ранее победители конкурса «Научная Вселенная» вернулись из экспедиции на космодром «Восточный».

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