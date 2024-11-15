Победители конкурса «Научная Вселенная» вернулись из экспедиции на космодром «Восточный»

16 победителей всероссийского конкурса «Научная Вселенная» вернулись из экспедиции на космодром «Восточный», где состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщили организаторы.

Победителей — школьников и студентов из Сургута, Владивостока, Новосибирска, Барнаула, Читы, Санкт-Петербурга и других городов России – выбрало экспертное жюри из более чем 275 тысяч участников. В этом году конкурс при грантовой поддержке Минобрнауки прошел во второй раз.

«Содержательно «Научная Вселенная» строится на базе СНТР: тематические треки соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития. Участники сразу получают представление о наиболее перспективных направлениях научной деятельности. Большое преимущество проекта – это возможность поработать с наставниками - молодыми учеными, перспективными российскими исследователями. Это бесценный опыт, который может не только помочь ребятам справиться с финальным испытанием и одержать победу, но и укрепить интерес к науке и технологиям. Надеемся, что каждый из победителей проекта внесет свой вклад в формирование технологического суверенитета нашей страны», – отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Участники экспедиции побывали в Благовещенске, Свободном, Циолковском и селе Передовое, где посетили Астрономический центр, технический комплекс «Восточного» и Музей космонавтики. Победители конкурса своими глазами увидели стартовый комплекс ракеты-носителя «Ангара» и капсулу спускаемого аппарата.

Кульминацией научного путешествия стал пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Члены экспедиции отправились на космодром «Восточный», где со смотровой площадки наблюдали долгожданный пуск.