Запущенный с космодрома в Плесецке военный спутник вывели на орбиту

Запущенный с космодрома в Плесецке Архангельской области на ракете «Союз-2.1а» военный спутник выведен на орбиту. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск воздушно-космических сил (ВКС)», — заявили в министерстве.

В Минобороны ранее сообщили, что с космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом. По данным российского оборонного ведомства, ракета была запущена в четверг, 31 октября, в 10:51 мск.

До этого Минобороны РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс». На кадрах видно, что спустя несколько секунд после запуска ракеты пропадают в облаках. В ведомстве уточнили, что ракету «Синева» запустили из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

Ранее был назван срок запуска спутника «Кондор-ФКА».