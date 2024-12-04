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Запущенный с космодрома в Плесецке военный спутник успешно выведен на орбиту

Минобороны РФ: военный космический аппарат успешно выведен на орбиту

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РИА «Новости»

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая вечером в среду с космодрома «Плесецк», успешно вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в публикации.

По сведениям Минобороны РФ, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Вечером 4 декабря сообщалось, что российские Воздушно-космические силы успешно запустили с космодрома «Плесецк» ракету-носитель «Союз – 2.1б» с космическим аппаратом оборонного значения.

Аналогичный запуск до того был проведен 31 октября: запущенный с космодрома в Плесецке Архангельской области на ракете «Союз-2.1а» военный спутник был также успешно выведен на орбиту.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил о возможностях для обеспечения армии «Орешником».

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