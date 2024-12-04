Эксперт ответил на вопрос об опасности якутского астероида

Падение астероида C0WEPC5, которое произошло в Якутии в ночь на 4 декабря, не представляет опасности для природы и людей. Об этом ТАСС заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

«Астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в ста километрах от Земли, поэтому опасности он не несет», — сказал эксперт.

До этого профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский заявил, что упавший в Якутии астероид является уникальным, так как была вычислена и зафиксирована траектория его движения.

Ученый отметил, что телескопы наблюдают очень маленькую часть неба. Поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей.

Как и прогнозировали ученые Уральского федерального университета, небесное тело вошло в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск. Падение астероида зафиксировали в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.