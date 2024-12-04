Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт ответил на вопрос об опасности якутского астероида

Эксперт Колтовской: упавший астероид не опасен для жителей Якутии и природы

close
NASA/JPL-Caltech/UCLA

Падение астероида C0WEPC5, которое произошло в Якутии в ночь на 4 декабря, не представляет опасности для природы и людей. Об этом ТАСС заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

«Астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в ста километрах от Земли, поэтому опасности он не несет», — сказал эксперт.

До этого профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский заявил, что упавший в Якутии астероид является уникальным, так как была вычислена и зафиксирована траектория его движения.

Ученый отметил, что телескопы наблюдают очень маленькую часть неба. Поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей.

Как и прогнозировали ученые Уральского федерального университета, небесное тело вошло в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск. Падение астероида зафиксировали в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами