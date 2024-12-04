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В РАН заявили об уникальности упавшего в Якутии астероида

Профессор Гроховский назвал уникальным астероид, упавший в Якутии

Упавший в Якутии астероид является уникальным, поскольку была вычислена и зафиксирована траектория его движения. Об этом заявил профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский в беседе с «Известиями».

«Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей», — отметил он.

Гроховский рассказал, что траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. В совокупности это говорит об успехе и определенном достижении, добавил он.

Профессор подчеркнул, что размеры этого астероида были малы, поэтому он не представлял опасности.

Как и прогнозировали ученые Уральского федерального университета, небесное тело вошло в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск. Падение астероида зафиксировали в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

В ноябрьском выпуске журнала Nature Physics отмечалось, что команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии предложила новую стратегию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Ученые доказали, что рентгеновские импульсы, создаваемые в лаборатории, могут нагревать поверхность астероида и вызывать испарение материала, которые изменят его траекторию.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.

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