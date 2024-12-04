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В Российских школах появятся лаборатории-кубы для научных экспериментов с бактериями

ИТМО: в школах появятся лаборатории-кубы для экспериментов с клетками и бактериями

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ИТМО

Университет ИТМО и предприятие «Пролаб» вместе будут разрабатывать и устанавливать портативные лаборатории-кубы в школах России. В них старшеклассники научатся работать с лабораторным оборудованием и смогут сами проводить эксперименты. А их результаты помогут найти новые молекулы и материалы для разработки новых криопротекторов, регенеративной медицины, а также очистить окружающую среду от нефти и газа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИТМО.

Куб — это портативная образовательная лаборатория для проведения бактериальных или клеточных экспериментов размером три на три метра. Помещение прозрачно со всех сторон и оборудовано камерами. Лаборатория включает ламинарный бокс (лабораторный шкаф для работы с биологическими объектами в стерильных условиях), термостат, СО2-инкубатор, микроскоп, холодильник, микроволновую печь и другое оборудование. Опционально в куб можно встроить роборуку, которая позволит автоматизировать эксперименты.

«Пролаб» займется проектированием и обслуживанием лабораторий, а ИТМО — обучением педагогов школ для проведения совместных научных исследований.

«В проекте заинтересованы и школы, и университет. С одной стороны, нам интересно получать данные и использовать современные вычислительные методы для создания моделей машинного обучения, которые позволяют быстрее находить новые молекулы и объяснять поведение сложных систем. С другой — благодаря таким проектам школьники могут почувствовать вовлеченность в науку, получить представление о работе ученого и сделать осознанный выбор будущей профессии. Вместе мы создадим единую экосистему, которая объединяет данные для разных научных проектов в области инфохимии и новых материалов», — рассказала «Газете.Ru» директор научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Екатерина Скорб.

В первую очередь проект предназначен для программ дополнительного образования. Планируется, что кубы появятся в большинстве регионов России: старшеклассники будут участвовать в проектах гражданской науки и собирать базы данных для химии и материаловедения с ориентиром на национальные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета страны.

Кубы уже функционируют в двух школах Екатеринбурга, еще один устанавливают в «Газпром школе Санкт-Петербург». На 2025 год уже запланировано введение в работу еще пяти лабораторий в Москве и Петербурге.

Ранее в России предложили брать у пациента клетки крови, нагружать их лекарствами и возвращать в тело для лечения рака.

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