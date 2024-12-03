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Названа опасность сырых кешью для здоровья

Врач Морозов: сырые кешью токсичны для организма

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Kostikova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Сырые кешью могут быть опасны для организма. Их употребление может привести к возникновению сильной аллергической реакции, рассказал «Газете.Ru» врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

«Сырые кешью содержат наиболее высокую концентрацию полезных веществ, но при этом содержат урушиол — токсичное вещество, вызывающее сильные аллергические реакции (контактный дерматит). Поэтому перед употреблением сырые кешью обязательно проходят термическую обработку (обжаривание)», — рассказал специалист.

В природе такие токсины используются некоторыми растениями для защиты от животных и насекомых, парализуя их при попытке укусить растение или его плод.

Но у человека урушиол способен вызывать контактный дерматит (местное воспалительное поражение кожи), а если человек страдает непереносимостью данного соединения — даже летальный исход, а значит, эти орехи требуют обязательной обработки перед употреблением.

«Жареные кешью имеют более выраженный вкус, но часть полезных веществ теряется при приготовлении. Поэтому лучше сильно их не обжаривать, а лишь хорошо прогреть на сковородке, чтобы избавиться от вредного для человека вещества», — отметил врач.

По его словам, регулярное употребление кешью способствует снижению уровня «плохого» холестерина и риска атеросклероза.

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