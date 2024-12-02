Названы худшие виды зимней обуви по версии остеопата

Зимой не стоит носить обувь с тонкой подошвой, угги и другие мягкие ботинки на плоской подошве, а также обувь на высоком каблуке или платформе. Ценой выбора таких вариантов могут стать падения, травмы и обострение проблем с суставами. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Лидер антирейтинга — это угги и прочая мягкая обувь на плоской подошве. Такие модели могут казаться очень мягкими и теплыми, но зачастую комфорт ограничен примерочной в магазине. Стопа в уггах полностью лишена поддержки. Плоская подошва не дает опоры своду стопы, а из-за отсутствия супинаторов и пяточных фиксаторов у большинства людей ступни постоянно «заваливаются» в той или иной степени. Удерживать голеностоп в ровном положении может разве что мех внутри, но вскоре он сминается — и нога начинает болтаться еще сильнее», — рассказал врач.

Исправить ситуацию ортопедическими стельками удается не всегда: опция замены оригинальной стельки в ботинках может быть просто не предусмотрена. Материал угг тоже сложно назвать оптимальным выбором для зимы. Снег быстро прилипает к замше, и при его таянии ноги начинают быстро промокать.

«Плохим выбором для зимы также станет обувь на высоком каблуке или платформе. Такие модели имеют низкую устойчивость. Возрастает риск растяжения голеностопа и даже перелома лодыжки. Каблук в зимней обуви допустим, но при условии достаточной ширины и высоты не более шести сантиметров. Перепад между пяткой и пальцами особенно важен для людей, у которых в силу анатомических особенностей голеностопа носочки находятся в оттянутом состоянии в положении лежа», — подчеркнул доктор.

Третий не подходящий для зимы вариант обуви — это тканевые кеды, кроссовки с тонкой стелькой, ботинки на кожаной тонкой подошве.

«Стопы являются главным источником «утечки тепла». Причем переохлаждение часто начинается незаметно. Человек надевает зимнюю куртку и чувствует себя комфортно, но его стопы тем временем быстро отдают тепло в обуви на тонкой подошве. Между тем даже небольшое, но длительное переохлаждение может привести к снижению иммунитета и инфекционным заболеваниям: от цистита до пневмонии, и даже до менингита», — рассказал врач.

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