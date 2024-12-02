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В Подмосковье обнаружен новый вредитель, поедающий борщевик

rg.ru: ученые обнаружили в Подмосковье вредителя, поедающего борщевик

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Pixabay

Ученые выявили в Подмосковье вредителя, который питается борщевиком Сосновского, пишет rg.ru со ссылкой на Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

По информации издания, в корне борщевика были обнаружены личинки комарика-сциариды Bradysia impatiens, скоплениями по 15-30 особей в каждом. Комарик-сциарида является известным полифагным вредителем теплиц и поражает более 25 видов растений, в том числе шампиньоны и прочие грибы.

Отмечается, что раньше эти вредители не трогали борщевик, так как он содержит опасные для них вещества. Однако сейчас ученые установили, что личинки комарика-сциариды питаются сердцевиной корня, что приводит к гниению, задержке роста и увяданию растения.

До этого Министерство имущественных отношений Подмосковья сообщало, что за 5 лет на сельхозтерриториях Подмосковья ликвидировали борщевик общей площадью 11,1 тыс. га.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче.

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