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В Подмосковье продолжается ликвидация борщевика

Борщевик ликвидировали более чем на 11 тыс. га сельхозземли в Подмосковье

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Pixabay

За 5 лет на сельхозтерриториях Подмосковья ликвидировали борщевик общей площадью 11,1 тыс. га, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в 2024 году борщевик выявили на 5,9 тыс. участках. Всего с начала года борщевик ликвидировали на участках площадью 2,4 тыс. га (на 1,7 тыс. больше, чем в 2023 году).

Также в министерстве имущественных отношений напомнили, что собственники земельных участков должны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского.

В случае выявления нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмотренные законодательством меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

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