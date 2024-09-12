В Подмосковье продолжается ликвидация борщевика

За 5 лет на сельхозтерриториях Подмосковья ликвидировали борщевик общей площадью 11,1 тыс. га, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в 2024 году борщевик выявили на 5,9 тыс. участках. Всего с начала года борщевик ликвидировали на участках площадью 2,4 тыс. га (на 1,7 тыс. больше, чем в 2023 году).

Также в министерстве имущественных отношений напомнили, что собственники земельных участков должны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского.

В случае выявления нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмотренные законодательством меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.