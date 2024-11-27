Универсальную вакцину от рака создать невозможно, считает генетик Волчков

Вакцина против рака должна создаваться индивидуально под нужды каждого пациента. Создать универсальный препарат невозможно, рассказал «Газете.Ru» генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА завершило исследования персонализированной вакцины от рака и планирует с 2025 года начать применение у пациентов. Исследование проводили на животных, которые страдали от аденокарциномы желудка, также препарат испытывают при меланоме.

«Вакцины, разрабатываемые для лечения онкологических заболеваний, должны быть максимально персонализированными. Дело в том, что невозможно создать универсальную вакцину, которая подходила бы всем пациентам. Онковакцина должна учитывать особенности конкретного онкобольного и его опухоли», — отметил Волчков.

Поэтому, по его словам, важным этапом разработки таких препаратов является ранняя диагностика мутаций, которые вызывают развитие заболевания.

«Все системы здравоохранения планомерно переходят к персонализированным подходам в лечении. Для каждого пациента и его опухоли будет подбираться индивидуальный план терапии, основанный на всеобъемлющей персонализированной диагностике. В ходе этой диагностики будут выявляться так называемые драйверные и пассажирские мутации. Это разные мутации, против которых можно будет направить иммунный ответ с помощью онковакцины», — рассказал специалист.

ФМБА разрабатывает несколько платформ для создания вакцин: на основе пептидов, вируса и модифицированных мРНК. По словам Волчкова, это далеко не полный список платформ, которые могут быть использованы для создания онковакцин.

«Для разных задач требуются различные способы доставки информации. Эта информация должна представлять собой стимул для иммунной системы, заставляя её реагировать против опухоли и опухолевых неоантигенов. Но, как и в случае с другими методами лечения, существует ряд сложностей. Например, разработка онковакцины занимает определённое время, которое может быть неприемлемо для пациентов. Задача заключается в том, чтобы сократить это время до приемлемого уровня и сделать разработку онковакцин экономически целесообразной, чтобы их можно было использовать в массовом порядке», — заключил специалист.

Кроме того, пока эти препараты очень дорогие, поэтому необходимо будет снизить их стоимость, считает Волчков.

Ранее была создана система ранней диагностики рака груди со 100% точностью.