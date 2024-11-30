Российские ученые проведут исследования трех лекарств от рака до конца 2025 года

Российские ученые проводят клинические исследования трех таргетных препаратов против онкологии, их могут завершить до конца 2025 года. Об этом сообщила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, передает ТАСС.

«У нас продолжаются исследования еще трех таргетных препаратов, которые нацелены на мишени в опухолевых клетках при раке желудка, плоскоклеточном раке органов головы и шеи и раке молочной железы», — заявила она.

По словам Секачевой, ученые уже завершили клиническое испытание биоаналога зарубежного иммуноонкологического препарата Китруда для терапии метастатической меланомы. Лекарство было зарегистрировано и введено в использование.

До этого сообщалось, что врачи Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы на основе генетического материала. Медики на основе анализа генетического анализа смогли определить тип опухоли. Это позволило предложить пациентам персонифицированную терапию, что утроило эффективность лечения.

Ранее стало известно, что хронический стресс может способствовать росту раковых клеток.