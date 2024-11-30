Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые проведут исследования трех лекарств от рака до конца 2025 года

Секачева: исследования российских онкопрепаратов могут завершить в 2025 году

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские ученые проводят клинические исследования трех таргетных препаратов против онкологии, их могут завершить до конца 2025 года. Об этом сообщила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, передает ТАСС.

«У нас продолжаются исследования еще трех таргетных препаратов, которые нацелены на мишени в опухолевых клетках при раке желудка, плоскоклеточном раке органов головы и шеи и раке молочной железы», — заявила она.

По словам Секачевой, ученые уже завершили клиническое испытание биоаналога зарубежного иммуноонкологического препарата Китруда для терапии метастатической меланомы. Лекарство было зарегистрировано и введено в использование.

До этого сообщалось, что врачи Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы на основе генетического материала. Медики на основе анализа генетического анализа смогли определить тип опухоли. Это позволило предложить пациентам персонифицированную терапию, что утроило эффективность лечения.

Ранее стало известно, что хронический стресс может способствовать росту раковых клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами