На Камчатке впервые зафиксировали случай репродуктивной изоляции рыбы

Ученые из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова зафиксировали первый случай репродуктивной изоляции гольцов в озере Горное на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Главной особенностью обнаруженной популяции является ее полная изоляция от проходной мальмы, обитающей в реке Кирганик. В то время как мальма в бассейне реки Камчатка регулярно мигрирует между океаном и нерестовыми притоками, популяция озера Горное ведет строго оседлый образ жизни», — сказала заведующая лабораторией КамГУ имени Витуса Беринга Дарья Паничева.

В КамГУ отметили, что подобный феномен имеет научную ценность. По данным вуза, репродуктивная изоляция рыбы может помочь оценить скорость накопления мутаций в геноме малочисленной популяции. Кроме того, явление позволит скорректировать «молекулярные часы» для определения сроков разделения разных лососевых рыб по всему полуострову.

До этого ученые из Института поведения животных Общества Макса Планка установили, что низкоранговые самцы рыб вида цихлид испытывают социальный стресс, усиливающий процессы окисления в их мозге. По словам специалистов, у самцов этого вида существует строгая, ярко выраженная социальная иерархия. Доминирующие самцы, у которых выше уровень гормонов андрогенов, крупнее, агрессивнее и ярче, чем «подчиненные».

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