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Ученые впервые засняли охоту косаток на акул

Ученые смогли задокументировать атаку косаток на 18-метровых китовых акул

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Joe Gaydos/UC Davis

Ученые смогли задокументировать атаку косаток на 18-метровых китовых акул — морские хищники совершают нападения друг на друга, и это первый случай, задокументированный учеными. Об этом сообщает издание The Independent.

Китовые акулы, обычно достигающие длины 18-20 метров, являются одними из самых крупных рыб в мировом океане — и косатки иногда охотятся на этих акул, но крайне редко эти нападения происходят на глазах людей.

Уникальные кадры охоты косаток на акул были сняты на юге Калифорнийского залива. Всего было заснято четыре нападения — в трех из них на акул нападала косатка-самец по кличке Монтесума. Последнюю атаку устроили самки, которых видели в компании Монтесумы.

Результаты исследования будут опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

До этого группа американских и норвежских океанографов зафиксировала крупнейшее нападение хищников в известной истории.

Ранее ученые выяснили, что лоси невольно помогают волкам истреблять северных оленей.

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