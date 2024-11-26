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Социальные рыбы с низким рангом испытывают стресс, выяснили ученые

Frontiers: у низкоранговых самцов рыб ускоряются окислительные процессы в мозге

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Zhang Keren/Global Look Press

Ученые из Института поведения животных Общества Макса Планка (Германия) установили, что низкоранговые самцы рыб вида цихлид испытывают социальный стресс, усиливающий процессы окисления в их мозге. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Behavioral Neuroscience.

По словам ученых, у самцов цихлид существует строгая, ярко выраженная социальная иерархия. Доминирующие самцы, у которых выше уровень гормонов андрогенов, крупнее, агрессивнее и ярче, чем «подчиненные». Они защищают территории и ухаживают за самками.

В ходе эксперимента ученые создали 15 аквариумов, разделенных на два сектора, где каждая группа рыб взаимодействовала с соседней, что позволяло наблюдать за социальным поведением цихлид. В каждом отсеке находились самцы и самки.

После нескольких недель наблюдений за рыбами и формирования в отсеках своей иерархии, исследователи взяли образцы крови у самцов, изучили их мозг, размеры и длину тела, а также размеры их гонад (половых желез), которые напрямую связаны с уровнем андрогенов.

Результаты показали, что у рыб с высоким социальным статусом уровень окислительного стресса в мозге был значительно ниже. Это может быть связано с нейропротекторным действием андрогенов, которые, по-видимому, защищают мозг от повреждений. У низкоранговых рыб с мелкими гонадами и более низким уровне андрогенов антиоксидантная защита была ниже.

Ученые предположили, что повышенная интенсивность окислительных процессов в мозге «подчиненных» цихлид была вызвана социальным стрессом. Это комплекс физиологических и эмоциональных реакций, возникающих в результате избыточного воздействия на организм различных социальных факторов.

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