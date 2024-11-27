Стало известно, почему жир на животе для мужчин опаснее, чем для женщин

Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что у мужчин с жировыми отложениями в области живота когнитивные нарушения проявляются примерно на десять лет раньше, чем у женщин. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие 34 тысячи взрослых людей в возрасте от 45 до 82 лет с ожирением, высоким кровяным давлением и диабетом второго типа — все эти факторы выступают основными провокаторами деменции. Данные о состоянии здоровья и образе жизни добровольцев были предоставлены Биобанком Великобритании.

Дополнительно ученые оценили объем и вес мозга участников с помощью МРТ-сканирования, а также подсчитали массу жира на животе каждого из них. С помощью снимков МРТ исследователи смогли оценить влияние сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения на нейродегенерацию мозга — прогрессирующую потерю нервных клеток, которая может привести к деменции.

Оказалось, что у мужчин с абдоминальным ожирением объем и функции мозга начинали снижаться в возрасте от 55 до 74 лет, в то время как женщины с избыточным весом были подвержены такому регрессу в период между 65 и 74 годами. Кроме того, у мужчин соотношение большего количества жира на животе к меньшему объему мозга было выражено ярче, чем у женщин.

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