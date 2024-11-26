Врач рассказал, когда боль в животе может указывать на инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда не всегда вызывает боль в груди. Иногда он сопровождается болями в животе, тошнотой, рвотой и расстройством пищеварения. Такая форма называется абдоминальной и составляет до 2% от всех инфарктов миокарда. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, менеджер по развитию медицинских процессов компании АО «Сервье» Олег Рудоманов.

«Дело в том, что при абдоминальной форме боль вызвана поражением нижней стенки сердца, которая расположена близко к диафрагме — перегородке, отделяющей грудную полость от брюшной. По этой причине боль отдает в живот. При абдоминальной форме инфаркта болит верхняя часть живота. Боли сильные, внезапно начинающиеся, жгучие, могут сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и жидким стулом», — рассказал врач.

Часто первое обращение за помощью в таких случаях происходит не к кардиологу, а к другим специалистам.

«Внезапно возникшие сильные боли в животе, не связанные с приемом пищи, у пациентов без истории заболеваний системы пищеварения являются показанием для снятия электрокардиограммы. В такой ситуации врач обязательно должен задуматься об инфаркте миокарда. Электрокардиография является базовым методом, который позволяет с точностью подтвердить или опровергнуть инфаркт миокарда, ишемическую болезнь и другие патологии сердца», — отметил врач.

Ранее врач назвал возраст, после достижения которого нужно регулярно сдавать анализ на холестерин.