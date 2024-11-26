Создана система ранней диагностики рака груди со 100% точностью

Европейский медицинский центр (ЕМС) объявил о создании ИИ Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ со 100% точностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЕМС.

Juno AI демонстрирует 100% точность в обнаружении изменений в тканях молочных желез и значительно превосходит человеческие возможности по скорости обработки данных.

Уникальность проекта заключается в создании на базе клиники крупнейшей на сегодняшний день в мире базы данных МРТ-исследований молочных желез, насчитывающей 15 000 результатов, включая более 8 000 скрининговых исследований по авторскому короткому протоколу.

«МРТ молочных желез в сочетании с экспертным опытом врача — золотой стандарт современной диагностики, превосходящий по чувствительности все остальные методы. За 15 000 проведенных исследований мы убедились: метод обеспечивает беспрецедентную точность, не оставляя шансов пропустить важные изменения в тканях. В борьбе с заболеванием, которое занимает первое место среди онкологических патологий у женщин, недопустимо довольствоваться неполной информацией — именно поэтому мы делаем ставку на комплексный подход с применением передовых технологий», – отметила в беседе с «Газетой.Ru» научный руководитель проекта, заведующая Клиникой маммологии ЕМС Ирина Васильева.

Массовое внедрение умных алгоритмов Juno AI в систему здравоохранения может стать поворотным моментом в борьбе с раком молочной железы. Технология не только повышает качество диагностики, но и делает передовые методы обследования более доступными для пациенток.

Система уже прошла успешное тестирование, продемонстрировала высокую точность и надежность результатов. Сейчас ведется работа по дальнейшему совершенствованию алгоритмов и расширению базы данных для дальнейшей апробации и получения регистрационного удостоверения в области медицинских технологий.

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