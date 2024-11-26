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Кравцов назвал невозможным сокращение школьного обучения до 10 лет

Министр Кравцов: сократить школьное обучение с 11 до 10 лет пока невозможно

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РИА «Новости»

Сократить длительность школьного обучения с 11 до 10 лет пока не представляется возможным. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В сентябре помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщал, что время на базовое образование может быть сокращено, так как учиться 11 лет – «непозволительная роскошь». По его словам, обучение должно быть спрессовано, чтобы молодые люди могли раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособными.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что предложение Мединского сократить время на образование в России противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов.

Ранее в ГД рассказали, что влияет на здоровье российских школьников.

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