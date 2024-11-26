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В NASA сообщили о «токсичном запахе», исходящем от российского космического корабля

NASA: космонавты сообщили о «токсичном запахе», исходящем от корабля РФ на МКС

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NASA/Roscosmos/Reuters

В ходе стыковки российского грузового космического корабля «Прогресс-90» с модулем «Поиск» астронавты почувствовали токсичный запах и закрыли люк от экипажа. Об этом сообщает NASA на своей странице в соцсети X.

«Открыв люк корабля «Прогресс», космонавты Роскосмоса заметили неожиданный запах и заметили мелкие капли, что побудило экипаж закрыть люк «Поиска» для остальной части российского сегмента», — говорится в сообщении.

По данным NASA, датчики загрязнения воздуха космической станции следили за атмосферой. Диспетчеры полета в ходе анализа показателей определили, что качество воздуха находится на нормальном уровне. Астронавтам ничего не угрожает. На данный момент они работают над открытием люка между «Поиском» и «Прогрессом», остальные задачи полета идут по плану.

7 октября глава NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным». Он напомнил, что оно началось в 1975 году с проекта «Союз – Аполлон» и продолжается до сих пор.

До этого астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции с космонавтами из России, назвала привилегией полет с российскими коллегами.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.

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