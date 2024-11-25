В России появится первая в мире вакцина от аллергии на березу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы ожидают в конце 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если будут хорошие результаты летом, мы о них тут же доложим, то мы надеемся уже получить разрешение, регистрацию в конце следующего года, 2025-го», — сказала она в беседе с российским президентом Владимиром Путиным.

Она отметила, что в настоящее время идут клинические исследования этой вакцины.

Также Скворцова рассказала, что онковакцину, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года. Путин в ходе встречи со Скворцовой заявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом. Глава ФМБА подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить полную безопасность пациентов, следует около года провести дополнительные исследования, с целью проверки каждого компонента вакцины отдельно и все вместе.

Ранее в ФМБА России создали базу данных популяционных частот генетических вариантов населения.