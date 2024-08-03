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В России разрабатывают вакцины против агрессивных форм рака

Скворцова: одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году

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Depositphotos

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что научные организации ведомства разрабатывают онковакцины от ряда агрессивных опухолей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы, которые являются одними из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.

Скворцова подчеркнула, что препарат колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готов к применению.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин от рака.

Также глава государства рассказал, что больше половины онкологических заболеваний у граждан России в данное время выявляются на начальной стадии. По его словам, на 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, а с 2020 года в стране начали проводить протонную терапию.

Ранее врач объяснила, поможет ли анализ на онкомаркеры выявить рак.

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