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Ученые обнаружили средство от старения кожи в съедобных водорослях

ACS AST: один видов цианобактерий вырабатывает полезные для кожи саклипины

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Японские ученые из Университета Мейдзё обнаружили, что цианобактерии вида Aphanothece sacrum могут синтезировать соединения, защищающие кожу и замедляющие ее старение. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Agricultural Science & Technology (ACS AST).

Цианобактерии Aphanothece sacrum представляют собой разновидность сине-зеленых водорослей, пригодных для употребления в пищу.

В новой работе команда выяснила, что Aphanothece sacrum вырабатывают так называемые саклипины A и B в ответ на стресс от засухи. Эти вещества способны поглощать ультрафиолетовое излучение солнца.

Исследователи высушили и измельчили образцы цианобактерий, чтобы оценить свойства саклипинов. Оказалось, что соединения способствуют выработке коллагена и гиалуроновой кислоты в фибробластах кожи человека. Кроме того, саклипины ингибировали тирозиназу и подавили выработку меланина в клетках меланомы B16 у мышей.

По словам специалистов, открытие может способствовать промышленному разведению Aphanothece sacrum ради дешевого источника сырья для производства антивозрастных косметических средств.

Ранее ученые научились выращивать мясо в растворе из микроводорослей.

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