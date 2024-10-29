Ученые научились выращивать мясо в растворе микроводорослей

Японские ученые из Токийского женского медицинского университета создали питательный раствор для выращивания мяса из фотосинтезирующих водорослей, называемых цианобактериями. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Обычно для культивации мяса в искусственной среде требуется сыворотка (жидкая часть крови) животных, которая необходима для роста мышечных клеток в культуральной среде. Сыворотка содержит большое количество белков, способствующих развитию мышечных тканей.

Потребность в животной сыворотке создает проблемы из-за высокой стоимости, риска заражения материалов и этических проблем.

В новом исследовании команда разработала цианобактерии, способные поглощать вредные отходы процессов роста мышечных клеток. Они усваивают лактат и аммиак, преобразовывая их в питательные пируват и аминокислоты.

Цианобактерии объединили с клетками печени крысы, которые производят факторы роста, необходимые для развития мышечных тканей.

Эксперименты показали, что совместное культивирование цианобактерий с клетками печени крысы привело к снижению уровня лактата на 30% и сокращению концентрации аммиака более чем на 90%.

Кроме того, питательные вещества, вырабатываемые цианобактериями, смогли снизить истощение питательных веществ клетками печени крысы, что привело к обилию питательных веществ, за счет чего скорость роста мышечных клеток выросла в три раза.

Ранее ученые нашли способ почти вдвое удешевить выращивание мяса в искусственной среде.